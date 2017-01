Werner Mauss vor Gericht Deutschlands berühmtester Geheimagent

Das Bekannteste an Bochum ist das Deutsche Bergbau-Museum. Außerdem hat Herbert Grönemeyer über die Stadt mal ein Lied geschrieben, aber das ist auch schon wieder 30 Jahre her. Seitdem ist nicht viel passiert. Insofern könnten sie in Bochum eigentlich dankbar sein, dass die große Welt in die Stadt hineingeblasen wird, und sei es auch nur in Form eines Strafverfahrens.

An einem Montag vor einigen Wochen sitzt der Geheimagent Werner Mauss auf seinem Platz im Bochumer Landgericht, das in seiner Betontristesse perfekt zum Ort passt. Wie an jedem Verhandlungstag ist er von seinen Anwälten flankiert, darunter Professor Dr. Franz Salditt und Professor Dr. Rainer Hamm, zwei der bekanntesten Strafverteidiger des Landes.

Mauss ist nicht irgendein Agent. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass er der berühmteste Geheimagent Deutschlands ist. Sein Wirken hat eine ganze Generation von Journalisten zu Abenteuergeschichten inspiriert. Es gibt sogar ein Buch über ihn, das auf 390 Seiten das aufregende Leben des "Spezialagenten M." alias "Claus Möllner" alias "Richard Nelson" alias "Herbert Rick" nachzeichnet.

Was bei Mauss sofort ins Auge fällt, ist der blaue Kapuzenmantel, der das Gesicht verdeckt und den er auch nicht ablegt, als die Richter den Saal betreten. Am ersten Verhandlungstag behielt er den Mantel bis zum Schluss an. Man kann nicht sagen, ob der Grund dafür ist, dass ihm zu kalt ist, seit er Kolumbien mit Rheinland-Pfalz als Wohnsitz vertauscht hat, oder er den Fotografen ein Schnippchen schlagen will.

