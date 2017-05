Letzte IS-Hochburg in Mossul Die Hölle auf Erden - und mittendrinnen 200.000 Menschen

Jeden Morgen, sobald die Sonne aufgeht, kommen sie zu Tausenden. Huschen aus dem Schutz der Ruinen oder den Schatten der zerstörten Gassen, manche ziehen auch gleichgültig in der Mitte der Hauptstraßen entlang, als könnte ihnen nichts mehr passieren, nachdem sie der Hölle von West-Mossul entkommen sind. Es ist ein Exodus der Müden und Verstörten, aus einer Stadt, die einst die zweitgrößte des Irak war, reich und seit biblischen Zeiten besiedelt.

In der Nacht sind sie aufgebrochen, manchmal von bestechlichen IS-Männern an den Kontrollposten vorbeigeschleust, meist durch die Ruinen schleichend. Ihr Ziel ist der Bagdad-Kreisverkehr, ein paar Kilometer südlich des Zentrums. Jeder in der Stadt wisse um diesen Weg, sagen die Fliehenden, dass hier die Busse stünden, die sie in Sicherheit bringen könnten.

Wir sind gegen den Strom unterwegs, wollen dorthin, wo der "Islamische Staat" (IS) seine zusehends erbitterten Rückzugsgefechte führt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.