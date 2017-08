Sommer 2017 Spielt das Wetter verrückt - oder wir? 

"Wieso spielt der Sommer so verrückt?"

"Ist dieses Wechsel-Wetter noch normal?"

"Wird's nie wieder richtig Sommer?"

Das sind drei Schlagzeilen aus den vergangenen Wochen. Gegenfrage: Wann hat das Reden übers Wetter, früher die beiläufigste Sache der Welt, latent zu nerven begonnen?

Ein gewisser Unterton hat sich eingeschlichen. Immer schon gab das Wetter Anlass zum Jammern - aber da ging es um die Launen des Schicksals, wie es eben so spielt. Heute dagegen genügen ein paar regnerische Wochen, und der Verdacht auf einen Systemdefekt macht die Runde: "So was ist doch nicht normal."

Nicht zufällig erinnert das an den Reklamationston enttäuschter Kunden, die erwägen, einen Verbraucheranwalt einzuschalten.

Der deutsche Wetternörgler erwartet heute einen "richtigen" Sommer. Aber wie kommt er darauf? Den richtigen Sommer hat es so gut wie nie gegeben. Hin und wieder kam einer dem Idealbild eine Zeit lang recht nahe. Aber der reguläre Sommer ist, unserer Klimazone entsprechend: feucht, gemäßigt, wechselhaft.

So wie in diesem Jahr.

Der Sommer 2017 war bislang insgesamt nass und warm. Im Juli schien die Sonne durchschnittlich 195 Stunden - damit fehlten zum Mittelwert von 212 Stunden nur acht Prozent. Regen gab es dafür reichlich: Mit rund 130 Litern pro Quadratmeter fiel das gut Anderthalbfache der üblichen Monatsmenge.

Doch damit schafft es dieser Juli nicht einmal ins Spitzentrio der Regenrekorde.

