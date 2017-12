Alles, immer, sofort Wie der Onlinehandel unser Leben revolutioniert 

Wenn man im Leben den einen oder die eine gefunden hat, wird es noch mal kompliziert - schon wenn es darum geht, den richtigen Ring zu finden. Es gibt 100 Milliarden Möglichkeiten, zumindest beim sogenannten Trauringkonfigurator von 123gold.de, einem Onlinejuwelier, der sich auf Eheringe spezialisiert hat.

Auf der Homepage können Paare zwischen elf verschiedenen Legierungen, fünf Farben und unzähligen Varianten wählen, was Form, Diamant, Gravur oder Oberflächenstruktur angeht.

Den Ring fürs Leben im Internet bestellen? Gibt es tatsächlich Menschen, die das machen? Die schlichte Antwort lautet: ja, und zwar viele.

Der Service kommt offenbar gut an: In einschlägigen Hochzeitsblogs schwärmen Bräute davon, wie sie ihr Unikat am Computer kreiert haben. Auch Transparenz scheint zu gefallen: Auf den Seiten kann man eine Preisobergrenze angeben - und bekommt nur Angebote angezeigt, die ins selbst gesteckte Budget passen. In den einschlägigen Bewertungsportalen hat der Anbieter 4,9 von 5 Sternen.

Das Beispiel zeigt zweierlei: zum einen, dass die Hoffnung mancher Einzelhändler, gewisse Dinge ließen sich einfach nicht über das Internet verkaufen, falsch ist. Und zweitens, dass es inzwischen nicht mehr der Händler ist, der bestimmt, was dem Kunden zu gefallen hat. Sondern dass der Kunde sich den Händler sucht, der das bietet, was der Kunde will.

