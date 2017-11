Zwischen Verehrung und Wut Wie Frauen über Trump denken

Liebe Hillary Clinton,

ich heiße Lily Bo Holu. Ich bin 9 Jahre alt. Ich habe erfahren, dass du auch antrittst. Und zuerst habe ich lauter Girlpower in mir gespürt, aber dann träumte ich nachts, dass Trump gewonnen hat. In meinem schrecklichen Traum tötete er alle Mädchen auf der ganzen Welt und versklavte alle Tiere. Das war der Moment, in dem ich beschloss, allen Leuten klarzumachen, dass Mädchen regieren können. Wir sind mächtig. Du kannst den Leuten das beweisen. Deswegen stimmen ich und meine Mama und mein Papa für dich.

Liebe Grüße

Lily Bo

Es sind 15 Monate vergangen, seitdem die kleine Lily Bo diesen Brief an Hillary Clinton geschrieben hat, während des US-Wahlkampfs, und ein Teil ihres Albtraums ist danach Wirklichkeit geworden: Donald Trump ist Präsident der Vereinigten Staaten, vergangene Woche, am 8. November, jährte sich der Tag seiner Wahl. Die Stimmen von Lilys Eltern und die Stimmen der Frauen, auf die das Mädchen gehofft hat, haben nicht gereicht, das zu verhindern.

Und so blieb der weiße Anzug der Siegerin, den Hillary Clinton in der Wahlnacht hätte tragen wollen, im Schrank, wie sie jetzt in ihrem Buch "What happened" verriet, in dem sie im Detail nacherzählt, "was passiert ist", wie es zu ihrer Niederlage kam. Weiß, als Tribut an die Suffragetten-Bewegung, die den US-Frauen vor langer Zeit zum Stimmrecht verhalf, weiß, als Reverenz an das Weiße Haus, weiß, als Zeichen des Triumphs der Frau. Stattdessen trug Hillary Clinton in den Stunden nach der Wahl Dunkelgrau und Lila.

Die Frauen in den USA hatten vor einem Jahr Gelegenheit, Geschichte zu schreiben. Sie hätten erstmals eine Frau zur Präsidentin ihres Landes machen, erstmals eine Frau in das mächtigste politische Amt der Welt wählen können. Aber sie wollten nicht.

