Neue Fraktionschefin "In die Fresse" - ist das der neue SPD-Sound, Frau Nahles?

SPIEGEL: Frau Nahles, Sie haben bekanntlich ein gutes Verhältnis zur Kanzlerin. Was werden Sie antworten, wenn Angela Merkel Sie in ein paar Wochen fragt, ob die SPD nicht doch für eine Große Koalition zur Verfügung steht?

Nahles: Hauptaufgabe der SPD ist es ab sofort, die Auseinandersetzung mit der sich formierenden Vierparteienkoalition aus CDU/CSU, Grünen und FDP zu führen. Punkt. Da gibt es keine Hintertürchen.

SPIEGEL: Es gibt aber große Zweifel, ob so gegensätzliche Parteien wirklich zusammenfinden können. Hält die SPD sich bereit, im Zweifel Verantwortung zu übernehmen?

Nahles: Die Große Koalition ist abgewählt. Die SPD ist nicht die einzige Partei, die eine staatspolitische Verantwortung hat. Wir haben diese in der Vergangenheit bewiesen. Jetzt sind andere an der Reihe. Wir müssen jetzt in der Opposition für unsere Demokratie Verantwortung übernehmen. Es hat in den letzten Jahren an einer wirkungsvollen parlamentarischen Opposition gefehlt. Dieses Defizit muss die SPD füllen, um Unterschiede wieder erkennbar zu machen.

SPIEGEL: Gerhard Schröder hält es für einen Fehler, dass die SPD eine Große Koalition sofort nach der Wahl ausgeschlossen hat. Geben Ihnen solche Hinweise zu denken?

