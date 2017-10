Aserbaidschan-Lobby Wie ein autokratischer Herrscher deutsche Abgeordnete gefügig macht

Wenn es um das Selbstbestimmungsrecht der Völker geht, ist Frank Engel kein Weg zu weit. Im Februar machte sich der Europaabgeordnete aus Luxemburg mit zwei Kollegen auf, um in der Kaukasusregion Bergkarabach eine Volksbefragung zu beobachten. Sein Fazit über das umstrittene Referendum fiel positiv aus. Die Abstimmung in der überwiegend von Armeniern bewohnten Region, die sich in den Neunzigerjahren von Aserbaidschan abgespalten hatte, sei ordentlich vonstattengegangen.

Für Freude allerdings blieb dem Parlamentarier kaum Zeit. Noch auf dem Rückweg erfuhr Engel, dass ein Haftbefehl eines aserbaidschanischen Richters an Interpol weitergeleitet worden war. Und um den Abgeordneten zusätzlich einzuschüchtern, schrieben Diplomaten der Kaukasusautokratie einen geharnischten Brief an Parlamentspräsident Antonio Tajani. Engel, so beschwerten sie sich, habe einen "illegalen Prozess gutgeheißen".

Aserbaidschan und sein robuster Umgang mit europäischen Politikern und Institutionen sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Mal geht es um fürstliche Geschenke für Parlamentarier, mal um Einladungen von Abgeordneten und ihren Mitarbeitern zu Formel-1-Rennen in die Hauptstadt Baku.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.