Wolfgang Petrys neue Karriere Raus aus der Hölle

Wenn einer wie Wolfgang Petry einen Schnitt machen will, dann fängt er - klar - am besten mit den Freundschaftsbändern an. Schere. Ratsch. Weg damit. Das war 2002.

Dann steigt er während der Aufzeichnung zur "Goldenen Stimmgabel" mit Dieter Thomas Heck auf die Bühne, um zu verkünden, dass er künftig nicht mehr auftreten werde. Zapp. Weg. Das war 2006.

Dann bringt er noch ein, zwei, drei Best-of-Alben heraus oder tritt mal in einem Video mit seinem Sohn Achim auf, der ebenfalls Musik macht. Aber er ist dann eben nicht mehr der Du-spielst-mitmeinen-Gefühlen-Wolle, der Hölle-HölleHölle-Wolle, der Verlieben-verloren-vergessen-verzeih'n-Wolle, der 21 Alben veröffentlicht hat, der fünfmal den Echo gewonnen hat und zehnmal die "Goldene Stimmgabel" und der zweimal Jahressieger der "Deutschen Schlagerparade" und dreimal Jahressieger der "ZDF-Hitparade" war.

Wer aber ist Wolfgang Petry ohne die Freundschaftsbänder und ohne die Locken? Wer ist Wolfgang Petry, wenn er nicht mehr Wolfgang Petry ist?

