Digitalisierung Wie Bauen in Deutschland längst billiger, schneller und nervenschonender sein könnte

Jedes Auto ist ein Unikat. Aus Tausenden Teilen fertigen Arbeiter und Roboter binnen Stunden ein Fahrzeug wie kein anderes. Sie verbauen Komponenten, die rechtzeitig in der richtigen Menge am rechten Ort sind: kein Hexenwerk, sondern das Ergebnis ausgeklügelter Softwaresysteme. Der Kunde kann sich sicher sein, dass er sein Wunschauto bekommt, zum vereinbarten Termin und Preis.

Auch ein Haus ist ein Unikat. Der Bauherr wäre allerdings hochgradig naiv, wenn er erwartete, dass das Resultat exakt seinen Vorstellungen entspricht. Erst recht, was Zeitplan und Budget angeht. Denn geplant und gebaut wird in Deutschland oft noch wie vor 50 Jahren: mit Senkblei und Zollstock, nach Augenmaß und auf Zuruf. Irgendetwas läuft immer schief.

Und treibt den Häuslebauer dem Wahnsinn entgegen.

Zwei Branchen, zwei Welten: Während die deutsche Autoindustrie die Fertigung stetig weiter automatisiert und ihre Zulieferer gewohnt sind, "just in time" zu liefern, ist in großen Teilen der Baubranche die Zeit stehen geblieben. Kein anderer relevanter Wirtschaftszweig in Deutschland ist digital so abgehängt, manche Protagonisten weigern sich regelrecht, ihre Potenziale auszuschöpfen.

Doch wie geht es anders?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.