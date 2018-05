Giftige Raffinerierückstände Wie der Ölkonzern BP jahrelang mit einer Lüge durchkam

Am Landgericht Bochum ist ein Umweltverfahren anhängig, bei dem manchen Beobachter das Gefühl beschleicht, in einem Entwicklungsland zu leben.

Es geht um illegale Müllentsorgung mitten in Deutschland. Um giftige Raffinerierückstände, die umdeklariert und durch die Republik kutschiert wurden - und am Ende als vermeintlich harmlose Rußpellets auf einer Deponie landeten. Es geht um Zehntausende Tonnen "Sauzeug", wie der Richter es nennt. Als Hauptverdächtige hat die Bochumer Staatsanwaltschaft zwei Männer angeklagt: einen Müllmakler aus Gahlen und einen Abfalljongleur aus Bottrop, der erst seinen Suizid vortäuschte, dann aber in Namibia aufgegriffen wurde und nun in Untersuchungshaft sitzt.

Warum die Ermittler nur die beiden und ein paar kleine Kumpane ins Visier nahmen, bleibt das Geheimnis der Staatsanwaltschaft. Der Vorsitzende Richter Markus van den Hövel zumindest verstand es nicht.

Er bohrte tiefer, stieß auf Ungereimtheiten und sagte im März mit Blick auf den Mann aus Gahlen, wie schwer es ihm falle, nur über ihn zu verhandeln "und alle anderen unberührt zu lassen".

