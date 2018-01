Mobilität Wie Daimler, Volkswagen und BMW das Auto der Zukunft planen

Sterling Anderson arbeitet an einem Projekt, das er auf Taxifahrten besser verschweigt. Fragt ihn der Chauffeur nach seinem Beruf, wird Anderson wortkarg: Er sei im Softwaregeschäft tätig, lautet seine Standardantwort.

Das ist zwar nicht falsch, aber nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich gilt Anderson als einer der Vordenker des autonomen Fahrens. Sein Wissen und seine Software könnten schon bald dazu beitragen, menschliche Fahrer überflüssig zu machen.

Für die gesamte Auto- und Transportindustrie wäre das ein Schock. Anderson hingegen sieht darin eher eine Denksportaufgabe oder, wie er es ausdrückt: "die größte technische Herausforderung unserer Generation". Er ist 34 Jahre alt, trägt einen Kapuzenpulli, Sakko, Jeans und eine Armbanduhr, die eine Stunde vorgeht.

Anderson war seiner Zeit schon immer ein Stück voraus. Bereits vor zehn Jahren, als junger Forscher an der US-Eliteuniversität MIT, arbeitete er an Erfindungen für autonome Fahrzeuge. Viele traditionelle Hersteller hielten selbstfahrende Autos damals noch für Science-Fiction, ungefähr so realistisch wie eine bemannte Marsmission.

Umso erstaunlicher ist, für wen Anderson heute arbeitet. Früher war er Manager bei Tesla, dem Elektroauto-Pionier aus Kalifornien. Mittlerweile aber ist es ein Dinosaurier der Branche, der Andersons Rat und seine Hilfe sucht: Volkswagen. Seit einigen Monaten ist Anderson regelmäßig zu Gast in Wolfsburg, wo ihn die Chefs der Marken VW und Audi empfangen. Der Volkswagen-Konzern arbeitet jetzt eng mit Andersons Firma Aurora zusammen. Das erklärte Ziel: "Mobilität für alle auf Knopfdruck" zu schaffen.

