Saudi-Arabien "Bevor ich antworten konnte, war der Prinz schon verhaftet"

Jamal Khashoggi wurde 1958 in Medina geboren, er ist ein bekannter Publizist und gefragter politischer Kommentator. Er hat Saudi-Arabien inzwischen verlassen und lebt in den USA.

Zwei Tage vor seiner Verhaftung schickte mir Prinz Alwaleed Bin Talal eine lange Textnachricht, in der er mich für meine Meinungsartikel in der "Washington Post" und der "Financial Times" tadelte. Ich hatte es gewagt, Saudi-Arabiens neuen Kronprinzen Mohammed bin Salman, meist nur MbS genannt, zu kritisieren. Für, nun ja ... Verhaftungen!

Alwaleed ist ein Neffe des saudischen Königs, ein milliardenschwerer Investor und Hotelbesitzer. Ihm gehörte der Nachrichtensender Al-Arab mit Sitz in Bahrain, den ich einst leitete. Nach drei Jahren der Vorbereitung gingen wir im Februar 2015 auf Sendung. Doch nach gerade mal elf Stunden beendete Bahrain unsere Übertragung, das war das Aus für den Sender. Warum? Vermutlich weil wir schiitischen Aktivisten genauso viel Sendezeit gewidmet hatten wie der sunnitischen Regierung.

In den vergangenen zwölf Monaten habe ich nur unregelmäßig von Alwaleed gehört, aber das hat mich kaum überrascht. Denn mir war inzwischen verboten worden, meine Kolumne in der saudi-arabischen Tageszeitung "al-Watan" zu veröffentlichen, danach durfte ich auch nicht mehr für die Zeitung "Al Hayat" schreiben, die ebenfalls saudi-arabische Besitzer hat. Ebenso wurde ich angewiesen, nicht mehr zu twittern, nachdem ich meine Regierung mehrfach dafür kritisiert hatte, dass sie sich so klar auf die Seite von Präsident Donald Trump geschlagen hatte.

Immer wieder werde ich gefragt: "Wer sagt das?" Nun, es sind Leute aus der Regierung und ihre Verbündeten, und sie senden eine klare Botschaft, die alle, die die Linie der erlaubten Kritik schon mal überschritten haben, nur zu gut kennen. Diese Botschaft lautet: Entweder du hörst auf und stellst deine Kritik ein - oder du riskierst Konsequenzen.

