Sachsen Wie der Landtag die Wahltricksereien der AfD deckt

Es gibt diesen einen Moment, in dem die Politiker im sächsischen Wahlprüfungsausschuss zum ersten Mal begreifen, dass die Fehler der AfD auch ihre Zukunft bedrohen. Dass ihre Mandate auf dem Spiel stehen. Es ist der 20. April 2015, die Abgeordneten treffen sich in Raum A300 des Sächsischen Landtags. Ihre Aufgabe ist es, Bürgerbeschwerden gegen die Wahl vom August 2014 zu untersuchen.

Viele Fragen lassen sich leicht klären. Etwa die, ob zulässig ist, auf Wahlzetteln als Beruf der Kandidaten "Landtagsabgeordneter" anzugeben. Oder ob in jedem Wahllokal Schablonen für blinde Wähler ausliegen müssen. Aber dann meldet sich der CDU-Mann Christian Piwarz unter Tagesordnungspunkt drei zum Fall der AfD zu Wort. Deren Führung ließ vor der Wahl einen missliebigen Kandidaten von ihrer Liste streichen. Jetzt wehrt sich der Mann. Wäre die AfD-Liste ungültig, könnte die ganze Wahl ungültig sein.

Laut Protokoll warnt Berichterstatter Piwarz seine Kollegen vor einem langen Verfahren. Der Ausschuss werde wohl "nicht die letzte Instanz sein". Und es gehe um viel mehr als nur diesen AfD-Mann: So wie Piwarz den Antrag liest, "müsste jeder Abgeordnete des Sächsischen Landtags betroffen sein". Denn Arvid Samtleben, den die Rechtspartei gestrichen hat, pocht nicht etwa nur auf einen Sitz im Landtag - er will Neuwahlen in Sachsen. Sogleich wiegelt die Kollegin der Grünen ab: Eine "Neuwahl" sei doch wohl nur nötig, wenn der Fehler der AfD "nicht heilbar" wäre. Sogar im kühlen Juristendeutsch der Protokolle klingt die Nervosität der Abgeordneten durch. Sie wissen, dass von ihrer Entscheidung der Bestand des Landtags abhängt, die Karriere vieler Parteifreunde. Und so spielen die Abgeordneten auf Zeit. Und das geht so:

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.