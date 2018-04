Propaganda im Nahostkonflikt Wie der Tod eines palästinensischen Journalisten missbraucht wird

Anderthalb Tage bevor Yasser Murtaja, eingehüllt in eine palästinensische Flagge, als Märtyrer vom Krankenhaushof getragen wird, versucht Dr. Alsahbani, seine Intensivstation zu räumen. Es ist der Vorabend des zweiten Protestmarsches, und er hat es fast geschafft. Die Betten sind frei, die Station ist bereit für neue Verletzte. Nur ganz hinten in der Ecke liegt noch jemand. Ayman Alsahbani ist ein kleiner Mann mit traurigen Augen und einem dünnen Oberlippenbärtchen, das man in einem anderen Gesicht verwegen nennen würde. Er ist der Chef der Notaufnahme des Shifa-Hospitals, des größten Krankenhauses von Gaza. Sein Kittel ist blütenweiß.

Er läuft zum letzten belegten Bett seiner Intensivstation, auf dem ein bewusstloser Mann liegt, der mit Schläuchen und Drähten an verschiedenen Geräten hängt. Alsahbani hebt die Bettdecke, man sieht dick bandagierte Beine, aus einem Oberschenkel ragt ein Stahlgestell.

Im Video: SPIEGEL-Korrespondent Alexander Osang über die Märtyrisierung des Kameramanns Jasser Murtadscha.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.