Verkehr in China Wie der schlimmste Stau der Welt aufgelöst werden soll

Um zu verstehen, wie weit China der Welt bald vorauseilen könnte, muss man erleben, wie rückständig das Land heute noch ist. Und wie groß deshalb der Druck, dass es so nicht weitergehen kann.

Halb acht Uhr früh, eine Metrostation an der Changping-Linie in Peking: Tausende Pendler strömen auf den U-Bahnhof zu, dort hat sich eine Schlange gebildet, die weit in eine Seitenstraße zurückreicht. Dicht an dicht rücken die Wartenden vor, schwitzend, wortlos aufs Smartphone starrend.

Zehn Minuten später in Xi'erqi, der Umsteigestation zur Linie 13. Obwohl die Züge im Zweiminutentakt einfahren, dauert es eine Viertelstunde, bis die neu Angekommenen es nach vorn an die Bahnsteigkante schaffen. Sobald die Türen aufgehen, werden sie von einer Menschenwelle erfasst, die sie in die noch drückendere Enge der Waggons hineinpresst.

Zur selben Zeit staut sich vor den Ausfahrten der Jingzang-Achse, einer der knapp ein Dutzend Magistralen, die sternförmig in Chinas Hauptstadt hineinführen, kilometerlang der Verkehr; an den Rampen zur fünften, vierten, dritten und zweiten Ringautobahn kommt er vollends zum Stillstand.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.