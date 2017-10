Experteninterview Wie die Schwangerschaft das Wesen eines Kindes prägt

SPIEGEL: Herr Hüther, wann beginnt die psychische Entwicklung?

Hüther: Sie setzt schon ein, wenn zwei Menschen sich entscheiden, miteinander ein Kind zu zeugen. Denn dann haben sie bereits eine bestimmte Vorstellung davon, wie dieses Kind einmal sein könnte. Davon kann sich niemand frei machen. Diese Erwartungshaltung hat entscheidenden Einfluss auf die Erfahrungen, die das Kind bei diesen Eltern später machen wird. Die werden dann leicht zur psychischen Richtschnur für das ganze Leben.

SPIEGEL: Und das spürt ein Kind schon vor seiner Geburt?

Hüther: Nein, das bekommt das Kind erst in der Interaktion mit den Eltern zu spüren. Die Gebärmutter ist aber das erste Zuhause für die Seele. Während der Schwangerschaft entwickelt das kindliche Gehirn Netzwerkstrukturen, anhand der aus dem Körper ankommenden Signale. Es entsteht also ein Hirn, das optimal in der Lage sein wird, alle im Körper ablaufenden Prozesse zu regulieren. Es wird demnach schon vor der Geburt individuell geprägt durch das, was aus seinem eigenen Körper und dessen Umgebung bei ihm ankommt.

SPIEGEL: Schließt das auch Erfahrungen ein, die die Mutter während der Schwangerschaft macht?

