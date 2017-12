Tabaklobby Bitte rauchen Sie weiter

Es klingt wie Hohn. Wer derzeit die Website von Philip Morris International besucht, der liest dort, dass der reichste und mächtigste Tabakkonzern der Welt ("Marlboro") künftig weniger Zigaretten verkaufen will und lieber heute als morgen gar keine mehr.

Nach Jahrzehnten im Geschäft mit der Nikotinsucht, in denen der Konzern über Millionen Leichen ging, gibt sich Philip Morris geläutert: "Die Gesellschaft erwartet, dass wir verantwortungsvoll handeln", heißt es da. "Das tun wir, indem wir eine rauchfreie Zukunft gestalten."

André Calantzopoulos, der Vorstandschef, geht mit eigenem Beispiel voran. Er hat das Rauchen aufgegeben und empfiehlt seiner Kundschaft, es ihm gleichzutun. Mehr noch: Calantzopoulos hat entschieden, das Nichtrauchen zu fördern.

Knapp eine Milliarde Dollar hat der Tabakmanager einer neuen Stiftung zugesagt, zahlbar in zwölf Jahresraten à 80 Millionen Dollar. Von New York aus soll die Foundation for a Smoke-Free World gegen den Zigarettenqualm auf Erden vorgehen - nicht mit Antiwerbung, sondern mit Forschung, darunter zu besseren Methoden der Raucherentwöhnung. Keine andere Organisation hat auf diesem Gebiet auch nur annähernd so viel Geld zu verteilen.

Wie geht das zusammen, ein Tabakkonzern an der Spitze des Nichtraucheraktivismus? Ist das auch nur wieder ein zynisches Spiel? Wer genauer hinsieht, stellt fest: Die Geschichte wird bizarrer mit jeder Wendung.

