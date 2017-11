US-Hauptstadt Washington, ein Jahr danach Trumps Spielplatz, Trumps Schlachtfeld

Washington ist kein Ort der Demut und Bescheidenheit, eigentlich passt Donald Trump ganz gut hierher. Es ist die Stadt der gigantischen Egos und Spesenbelege, der Polizeieskorten und gepanzerten Limousinen, immer geht es um Status und um Macht, auch abends auf Partys. Die Stadt fordert ihre Bewohner heraus, sie zieht die Ehrgeizigen an, und das hat nicht nur Gutes, wie man sieht. Großes entsteht aus ihr, Gewaltiges, oft Gewalttätiges, seit George Washington vor gut zwei Jahrhunderten das Herz einer jungen Demokratie in einen von Stechmücken geplagten Sumpf hineinpflanzte.

Zu breit sind die Straßen und Avenues geraten, zu riesig die Treppen am Kapitol, zu gewaltig die Gebäude, Statuen und Monumente. Es gibt kein Zentrum, keinen Kern. Nur Weite, Größe, Symmetrie. Dieses Schachbrett wurde für Riesen gebaut. Für Präsidenten wie Abraham Lincoln, den guten alten Lincoln, der in einem zugigen Tempel an der National Mall sitzt, viermal, fünfmal größer als Normalsterbliche, auf einem Stuhl aus Stein.

Keine Stadt wird vom Rest des Landes mehr gehasst als diese. Trump trat an, den Sumpf trockenzulegen, das Konglomerat aus Politik, Lobbyismus, Thinktanks und Industrie, das sich hier angesiedelt hat. Sein Plan war, dieses Washington zu zerstören. Die Verachtung zwischen der Stadt und ihm basiert auf Gegenseitigkeit, 91 Prozent hier wollten Hillary Clinton. Ein Jahr ist seit der Wahl vergangen, die den liberalen Westen in eine Krise gestürzt hat. Im Weißen Haus sitzt ein Mann, der immer neue Lawinen lostritt, der zornig ist, irrlichternd, fahrig, ein bedrängter, unsicherer König, shakespearehaft.

