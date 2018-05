Wie ein Volkswagen-Händler in USA leidet "Es tut weh"

Mit seiner Frau Betty ist Kenneth Gensinger seit 60 Jahren zusammen, in ihrer Firma sitzen sie nebeneinander, Schreibtisch an Schreibtisch im holzverkleideten Büro. Seine zweite große Liebe, die zu Volkswagen, währt sogar noch länger; zuletzt hat sie ihn, anders als Betty, eher traurig gemacht.

Gensinger ist VW-Händler in Clifton, New Jersey, sein Autohaus liegt am Stadtrand, neben der Route 46. Er hat es von seinem Vater übernommen, der seit 1950 verschiedene Marken führte und später ausschließlich Volkswagen. Seit seiner Schulzeit arbeitet Gensinger hier, unterbrochen von drei Jahren Militärdienst bei den Marines. Drei seiner vier Kinder sind bei ihm angestellt, der Chef ist mit 80 Jahren immer noch er, ein zackiger, aber höflicher Senior.

Wäre VW ein Staat, dann wäre Gensinger der ideale US-Botschafter. Er hat einen Käfer von 1950 in der Garage und gern eine Porsche-Mütze auf dem Kopf. In seinem Verkaufsraum hängt das Wappen der Stadt Wolfsburg, Stammsitz von VW, es zeigt einen Wolf auf einer Burgmauer. Gensinger war dort, mehrmals, zuletzt 1987. "Deutsche Autos sind die besten", sagt er. Er selbst ist auch ein wenig deutsch, sein Großvater war ein Auswanderer aus dem Schwarzwald.

Kenneth Gensinger ist Volkswagen, 6000 Kilometer von Wolfsburg entfernt. Umso mehr hat ihn der Dieselskandal erschüttert. Finanziell wie persönlich.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.