Kommentar zur Daten-Affäre Wie Facebook die Demokratie gefährdet

Es ist nicht lange her, da galten soziale Netzwerke als Wunderwaffe, um freiheitliche Werte zu verbreiten. Den Arabischen Frühling feierten viele als "Facebook-Revolution". In Deutschland versprühten die Piraten fröhlichen Techno-Optimismus und versprachen mehr politische Teilhabe und eine direktere Demokratie. Doch der lauteste Trommler für die Idee einer besseren Welt dank digitaler Technologien saß in Kalifornien. Wie ein Mantra wiederholte Facebook-Chef Mark Zuckerberg die Mission seines Unternehmens, die er uns glauben machen wollte: die Welt offener werden zu lassen, Menschen zueinanderzubringen. Welch schöne, naive Utopie.

Nun kommen selbst Zuckerberg Zweifel. Diese Woche räumte der Facebook-Gründer "Fehler" ein, er entschuldigte sich sogar. Auslöser war der Skandal um die Datenfirma Cambridge Analytica, der jüngste einer langen Reihe. Dieser war womöglich einer zu viel, er könnte zum Wendepunkt im Umgang mit den mächtigen Netzwerken werden.

Die Wende ist überfällig. Denn das Unbehagen über politische Einflussnahme durch die Internetgiganten zieht sich vom Brexit über den Trump-Wahlkampf und die Bundestagswahl bis zum jüngsten Votum in Italien. Facebook und Co. erscheinen darin nicht mehr als Förderer der Demokratie, sondern als Werkzeuge destabilisierender Mächte - als zunehmend unheimliche Orte, wo sinistre Strippenzieher insgeheim Meinungen beeinflussen, Desinformation verbreiten, Zwietracht säen und demokratische Wahlen manipulieren. Eine Wunderwaffe eben, nur diesmal eine zerstörerische.

