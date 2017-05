Gesundheitsgefahr Zweieinhalb Liter Energydrinks - Herzstillstand

Müde schnürte Jonas sich die Fußballschuhe zu. Der junge selbstständige Grafiker hatte die Nacht zuvor kaum geschlafen, ein kurzfristiger Auftrag. Aufs Kicken mit Freunden wollte er aber nicht verzichten. Eine Stunde später lag Jonas an jenem Freitag im September 2013 auf einem Bolzplatz in Nordrhein-Westfalen.

Plötzlicher Herzstillstand. Mit 23.

Jonas' Freundin versuchte, ihn wiederzubeleben. Sanitäter jagten Elektroschocks durch seinen Körper, fünfmal ließen sie ihn hochschnellen. Noch auf dem Rasen fragte einer der Rettungsmediziner: "Hat er Energydrinks getrunken?"

Ja, hatte er. Insgesamt zweieinhalb Liter. Zwei Dosen Monster in der Nacht, drei Dosen kurz vor dem Spiel. Als sich sein Kreislauf etwas stabilisiert hatte, wurde er in eine Klinik gebracht. Am Abend lag Jonas im künstlichen Koma. Sein Gehirn war zeitweilig nicht mit ausreichend Sauerstoff versorgt worden.

Jonas hatte ein gesundes Herz, es gibt keine Vorerkrankungen in seiner Familie, nur sein Großvater trägt einen Herzschrittmacher; er bekam ihn mit über 70. Jonas' Kardiologe sagt: "Natürlich war sein Körper beansprucht, weil er wenig geschlafen und dann auch noch Sport gemacht hatte." Das allein provoziere aber keinen Herzstillstand. "Dafür gibt es nur eine erkennbare Ursache: diese Drinks."

