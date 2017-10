Radikale Rechte Der Angriff hat begonnen

Wenn am heutigen Dienstag der Bundestag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentritt, wird der Altliberale Hermann Otto Solms, 76, ihn mit einer Rede eröffnen. Bislang kam diese Ehre immer dem ältesten Abgeordneten zu. Doch der älteste Volksvertreter ist nun Wilhelm von Gottberg, 77, ein AfD-Rechtsaußen aus Niedersachsen. Um ihn als Alterspräsidenten zu verhindern, änderte der Bundestag im Juni flugs seine Geschäftsordnung: Der dienstälteste Abgeordnete soll es nun machen. Das wäre Wolfgang Schäuble, 75, der wird aber voraussichtlich Bundestagspräsident, also gab er die Eröffnung an Solms ab.

Das ist nur der Anfang. In den kommenden Wochen gibt es eine Menge Posten zu besetzen und eine Menge Büros neu zu verteilen. Immer wird eine Frage im Raum stehen, auf die es keine einfache Antwort gibt: Wie gehen wir mit den Rechten um? Ausgrenzen? Normal behandeln? Nach den Regeln spielen oder die Regeln ändern? Was tun, wenn jemand im Plenum provoziert, was ganz bestimmt passieren wird? Protestieren, argumentieren, ignorieren? Nicht nur im Bundestag macht man sich darüber Gedanken. Landtagsabgeordnete und Bezirkspolitiker stehen vor ähnlichen Situationen. Manche seit Jahren.

Die Rechte ist vorbereitet. "Die Aufstellung ist nun komplett", sagte der rechte Verleger und Aktivist Götz Kubitschek am Wahlabend dem SPIEGEL. Wenn Politik ein Spiel wäre, dann säße die AfD auf der einen Seite des Bretts - und alle anderen wären auf der anderen Seite. Diese Worte sollte man ernst nehmen. Kubitscheks Ansage lautet: Wir haben jetzt eine Partei, die überall vertreten ist. Wir sind in der Lage, Begriffe zu prägen, weil wir die Medien zu nutzen wissen. Wir haben eine gewisse Macht auf der Straße. Und wir haben Rückzugsräume, in denen wir kulturelle Hegemonie beanspruchen können. Wir wissen, wer wir sind. Und damit arbeiten wir jetzt.

