Begehrte Innenstädte Was gegen die Wohnungsnot hilft

Von Laura Backes, Matthias Bartsch, Anna Clauß, Markus Deggerich, Jan Friedmann, Frank Hornig, Barbara Schmid und Steffen Winter

Eine Großstadtsiedlung aus den Fünfzigerjahren, dreigeschossige Wohnblöcke in Reih und Glied, dazwischen gepflegte Grünflächen. Schilder warnen: "Fußball- und Ballspielen ist nicht gestattet." Und mittendrin ein Stadtrat, der den Bewohnern an einem Montagabend erklären will, dass ihre Umgebung künftig ganz anders aussehen werde.

Mike Josef, Planungsdezernent in Frankfurt am Main, hat zu einem "Stadtspaziergang" durch die Platen-Siedlung im Nordwesten der Stadt eingeladen. Ab 2018, sagt er, werde in dem Quartier wieder gebaut.

Josef, 34, hat Pläne mitgebracht. Sie zeigen kantige neue Häuser, die sich als "Torbauten" wie mächtige Brücken quer über eine Siedlungsstraße spannen sollen. Er berichtet von Tiefgaragen unter den Grünflächen und von zusätzlichen Geschossen, die man auf die bestehenden Wohnblöcke setzen wolle, um Platz für mehr Einwohner zu schaffen. "Nachverdichtung" nennt Josef das. "Käfighaltung", grummelt einer der Anwohner.

Rund 30 Mieter aus dem Viertel stehen in einem Halbkreis um den Stadtrat herum, einige haben die Arme vor der Brust verschränkt, Begeisterung strahlt keiner aus. "Wo sollen denn die Bewohner von 650 neuen Wohnungen ihre Autos abstellen?", fragt einer. "Wie wirken sich die Neubauten auf das Mikroklima aus?", will seine Nachbarin wissen. "Es gibt doch schon jetzt viel zu viel Verkehr und zu wenige Schulen hier", schimpft ein weiterer Bewohner. Und ein Kommunalpolitiker von der Opposition nutzt die Gelegenheit zur Grundsatzkritik: "Die Leute haben Angst, dass jedes bisschen Grünfläche in der Stadt zugebaut werden soll."

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.