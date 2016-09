Holocaust Wie Kohl antisemitische Vorurteile verbreitete

Das Holocaust-Gedenkmuseum in Washington wird von Berliner Politikern häufig besucht. Zahlreiche Minister und Bundestagsabgeordnete waren bereits dort; zuletzt lief Familienministerin Manuela Schwesig an den Glasvitrinen mit den Dokumenten vorbei, die die Ermordung der rund sechs Millionen Juden im Nationalsozialismus belegen.

So viel deutsche Wertschätzung bekam der Erinnerungsbau anfangs nicht. In der Gründungsphase des 1993 eröffneten Museums fürchtete der damalige Kanzler Helmut Kohl, eine derart prominente öffentliche Erinnerung an den Judenmord könnte das deutsche Ansehen in der Welt beschädigen. "Wenn eine ganze Schülergeneration aufwächst und deutsch als Synonym für Holocaust empfindet, dann ist das eine fürchterliche Sache", sagte er im Bundesvorstand der CDU.

Rund ein Jahrzehnt lang, von seinem Amtsantritt 1982 bis 1993, versuchte der Kanzler vergebens, Einfluss auf die Gestaltung des Museums zu nehmen. Es sollte, so sein Ziel, neben dem Grauen auch die guten Deutschen zeigen: den Widerstand, die stillen Helfer, die Nachkriegsdemokraten, die Wiedergutmachung leisteten.

Nun hat der Jenaer Historiker Jacob S. Eder in einer preisgekrönten Doktorarbeit Kohls damalige Geschichtspolitik zum Holocaust analysiert. Eder kommt zu einem brisanten Befund: 40 Jahre nach Kriegsende waren antisemitische Vorurteile und Klischees unter CDU-Politikern und konservativen hohen Beamten der Bundesregierung verbreitet. Selbst der Kanzler war nach Eders Recherchen nicht frei davon.