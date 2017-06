Endlagersuche Wie eine junge Frau über Nacht zu Deutschlands Atom-Beauftragter wurde

Eigentlich müsste Jorina Suckow jetzt für ihr Staatsexamen büffeln. In fünf Monaten will die Jurastudentin die schwierige Prüfung in Hamburg ablegen. Da wird es Zeit, sich mit Gesetzen, Urteilen und juristischen Kommentaren zu befassen. Stattdessen sitzt die 23-Jährige an einem Montagmorgen im Seminarraum H.001 der Technischen Universität München.

Vor dem Fenster arbeiten zwei Gärtner mit lärmenden Heckenscheren, neben ihr redet sich Professor Winfried Petry in Fahrt. Er doziert über "Supraleiter", "Kritikalität" und die "Konditionierung verbrauchter Brennelemente". Der Wissenschaftliche Direktor des Forschungsreaktors Garching gilt als Spezialist für die Forschung mit Neutronen.

Wie gelangt eine angehende Juristin unter Physiker? Das hängt mit einem Anruf zusammen, der Suckow im Herbst auf dem Heimweg von der Uni erreichte.

Am anderen Ende war ein Mitarbeiter eines Bamberger Befragungsinstituts. Schnell sei ihr klar gewesen, dass es nicht um eine einfache Meinungsumfrage ging, erinnert sich Suckow. Der Gesprächspartner habe von ihr wissen wollen, ob sie sich für die Suche nach einem Atomendlager in Deutschland interessiere - und ob sie eventuell bereit wäre, dabei eine wichtige Rolle zu spielen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.