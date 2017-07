Grundgesetz Wie Kinderrechte den Alltag von Familien ändern würden 

Lothar Krappmann räumte gerade die Küche auf, als er im Radio hörte, dass Angela Merkel eines der größten Ziele seines Berufslebens umsetzen will: die Rechte von Kindern ins Grundgesetz zu schreiben. Was die Bundeskanzlerin für den Fall ihrer Wiederwahl verspricht, fordert Krappmann seit Jahren. Der Soziologe, heute 80, hat Kindern sein Leben gewidmet, als Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und als Mitglied im Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte des Kindes.

"Kinder sollten in der Verfassung nicht nur wie kleine Erwachsene oder Erziehungsobjekte behandelt werden", findet Krappmann. "Sie haben besondere Bedürfnisse und verdienen explizite Rechte." Das erklärte Krappmann der Kanzlerin schon vor zehn Jahren auf einer Podiumsdiskussion. Doch erst jetzt sagt die CDU-Chefin plötzlich Ja zu Kinderrechten. "Sie sehen mich ein bisschen baff", sagt Krappmann. "Es ist eine schöne Überraschung. Jetzt wird die Politik das Thema nicht mehr los."

Für die Union bedeutet der dürre Satz im gemeinsamen Wahlprogramm die Aufgabe einer jahrzehntelangen Blockade. Kinderschutzinitiativen, Unicef und nahezu alle Parteien in Deutschland befürworten seit Langem eine Verfassungsänderung. Doch bei den Familienpolitikern von CDU und CSU stieß die Forderung meist auf taube Ohren. Die Debatte rührt an eine Kernfrage des Zusammenlebens.

