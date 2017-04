Kampf gegen radikalen Islam Salam aleikum, Bruder Staat

Hakan Çelik will verhindern, dass ein junges Mädchen aus Mainz in den Krieg nach Syrien zieht, er klappt seinen Laptop auf und tippt das Wort "Vermerk" in die Betreffzeile einer E-Mail. Çelik sitzt an einem leer geräumten Schreibtisch, er ist ein großer Mann, er muss den Kopf zu seinem Bildschirm hinunterbeugen, als würde er sich verneigen. Durch die Jalousien fallen Sonnenstrahlen auf sein Gesicht, sein schwarzer Bart ist dicht, seine Augen haben tiefe Ränder, er wirkt müde an diesem Montagmorgen in Frankfurt am Main, leise spricht er Satzfetzen vor sich hin; "Beratungsdynamik abgebrochen", "Verantwortung", "es herrscht akuter Handlungsbedarf".

Das Mädchen, um das es in seinen Zeilen geht, ist 17 Jahre alt, eine Schülerin, die gegen vieles kämpft. Gegen ihre Mutter, die ihr sagt, zieh dein Kopftuch ab; und die zuschlägt, weil ihre Tochter das nicht tut. Gegen die Polizei, die zum Verhör lädt und sie fragt, du hast doch Verbindungen zum "Islamischen Staat", oder? Gegen ihre beste Freundin, die sie zur Hidschra drängt, zur Ausreise nach Syrien, am besten bald. Bei Hakan Çelik läuft dieses junge Mädchen unter "Klientin 118".

Er will Klientin 118 nicht verlieren, auch er kämpft jeden Tag, um junge Menschen wie sie. Er liest ein letztes Mal über seine Zeilen, klickt auf Senden. Der Empfänger seiner E-Mail ist der deutsche Sicherheitsapparat.

