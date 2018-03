Schutzhelme aus dem Osten Wie DDR-Bürger die Studentenrevolte von 1968 unterstützten

Ende April 1968 steuert eine Studentin aus West-Berlin ihren VW Käfer langsam durch die Sophienstraße in Ost-Berlin. Ihre Augen suchen die grauen Fassaden ab. Plötzlich hört sie von der Seite eine laute Stimme. "Wollen Sie auch Helme abholen?" - "Ja." -"Die kriegen Sie im Milchladen."

Gewöhnlich erzählen Historiker den Aufstand von 1968 hierzulande als eine rein westdeutsche Geschichte. In der Bundesrepublik, so ihre Lesart, rebellierten die Studenten, in der DDR sorgte die Stasi für Ruhe.

Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Bislang unbekannte Stasiakten zeigen zum 50. Jahrestag der Revolte, dass es auch in Ost-Berlin "Achtundsechziger" gab, die mit den Studenten jenseits der Mauer sympathisierten.

Eine ausgefallene Hilfsaktion demonstriert, wie Solidarität in jenen Tagen über Systemgrenzen hinweg funktionierte: Ost-Berliner Sympathisanten sammelten Regenmäntel und Schutzhelme für West-Berliner Rebellen, damit sich diese besser gegen die Polizei schützen konnten. Der ehemalige Milchladen in der Sophienstraße 31 wurde so zu einem ungewöhnlichen Ort der Revolte.

Es begann am 11. April 1968, als Rudi Dutschke von einem Nazi angeschossen wurde. Noch am selben Abend demonstrierten Studenten in West-Berlin, sie versuchten, die Auslieferung der ihnen feindlich gesinnten Springer-Zeitungen zu verhindern.

