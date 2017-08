Trotz Iran-Embargo Der Milliardär, der den fast perfekten Goldschmuggel erfand

Am 19. März 2016 gegen 20 Uhr Ostküstenzeit geht der Turkish-Airlines-Flug 077 über dem Flughafen von Miami in den Landeanflug. Die Maschine kommt aus Istanbul, 13 Stunden hat der Flug in die USA gedauert, die Passagiere der Economy wollen jetzt wahrscheinlich nur noch raus. Sitze werden in die senkrechte Position gebracht, das Anschnallzeichen leuchtet. Die Temperatur in Miami beträgt 26 Grad, bewölkter Himmel. Cabin crew, prepare for landing.

In der Businessclass ist die Luft etwas kühler. Dort sitzt, ziemlich weit vorn, eine Familie, Vater, Mutter und ihre Tochter, fünf Jahre alt. Die Mutter ist eine Schönheit mit hohen Wangenknochen und Katzenaugen: Ebru Gündes, einer der bekanntesten Popstars in der Türkei.

Der Mann an ihrer Seite ist Anfang dreißig, mittelgroß. Weiche Gesichtszüge: ihr Ehemann, ungeheuer mächtig, ungeheuer reich, noch jedenfalls. Noch sind seine Beziehungen in die Chefetage der Ministerien intakt, noch gehört ihm in Istanbul, wo er die meiste Zeit lebt, eine 72-Millionen-Dollar-Villa, mit Blick über den Bosporus. Der Mann heißt Reza Zarrab.

Geboren in Täbris, einer Millionenstadt in Iran. Er stammt aus einer Familie, die es in mehreren Generationen im Geld- und Goldgeschäft in Täbris und Teheran zu Wohlstand gebracht hat. Seit sechs Jahren sind die beiden miteinander verheiratet, die Schöne und der Milliardär. Ihre Ehe steht möglicherweise vor dem Ende, doch das können die beiden zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen.

