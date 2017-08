Fußballer James Rodríguez Der neue Bayern-Star und sein Netto-Deal

Am Tag, an dem James Rodríguez beim FC Bayern München unterschrieb, wurde er 26 Jahre alt. Am Abend vor seinem Geburtstag war er mit einem gecharterten Privatjet eingeschwebt. Bevor der Spieler und sein Berater am 11. Juli auf dem Sonderflughafen Oberpfaffenhofen von Bord gingen, hatte der Pilot noch einmal Kurs Richtung Nordosten Münchens genommen. Er drehte eine Runde über der Allianz Arena. So konnte James, wie ihn Fußballfans meist nur nennen, von oben sehen, wo er demnächst spielen wird. Aus der Luft sieht der FC Bayern nicht kleiner aus als Real Madrid.

Die Verpflichtung des Kolumbianers, der 2014 bei der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien Torschützenkönig wurde, scheint für den FC Bayern ein exzellentes Geschäft zu sein. Die Münchner zahlen Real Madrid 13 Millionen Euro dafür, dass James zwei Jahre lang auf Leihbasis bei ihnen spielt - die erste Tranche von 6,5 Millionen Euro ist zum 15. September fällig. Sollten die Bayern den offensiven Mittelfeldspieler danach fest unter Vertrag nehmen, würden weitere 42 Millionen Euro an Real Madrid fällig, wiederum zahlbar in zwei Raten.

Gemessen an den Ablösesummen, die aktuell im Transfergeschäft aufgerufen werden, mutet der James-Deal wie ein Schnäppchen an. Selbst die 41,5 Millionen Euro, die der FC Bayern für seinen anderen Neuzugang Corentin Tolisso an Olympique Lyon hinlegt und die für den deutschen Rekordmeister der höchste jemals gezahlte Preis für einen Spieler sind, wirken angesichts der ins Monströse entglittenen Preise beinahe schon putzig. Es ist ein Sommer des Irrsinns.

