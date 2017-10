Herzversagen durch Überlastung Wie sich eine japanische Reporterin zu Tode arbeitete

Es war eine der letzten E-Mails, die sie ihrem Vater schickte. Sie hatte einen Ton, den der Vater von seiner Tochter nicht kannte. Sie schrieb: "Ich habe viel zu tun. Der Stress staut sich an, einmal am Tag denke ich, dass ich aufhören möchte. Aber jetzt kommt es darauf an, durchzuhalten, nicht?"

Einen Monat später war Miwa Sado tot. Man hatte sie in ihrer Wohnung gefunden, sie lag auf dem Bett, das Handy fest umklammert. Die Todesursache lautete: Herzversagen.

Nun sitzen ihre Eltern im Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales in Tokio und geben eine Pressekonferenz. Sie klagen an. Sie verwenden den Begriff "Karoshi". Karoshi bedeutet: Tod durch Überarbeitung.

Miwa Sado ist nur 31 Jahre alt geworden. Sie hatte als Reporterin bei NHK gearbeitet, Japans öffentlich-rechtlicher Rundfunk- und Fernsehanstalt, und sie hatte ihren Beruf geliebt. Vor Jahren, als sie noch Jura studierte, hatte sie einen Journalismuskursus besucht. Sie wollte immer Reporterin sein, keine Anwältin.

Sie lebte für ihre Geschichten. Einmal war sie auf eigene Kosten auf eine Insel geflogen, um die Geschichte eines abgestürzten Militärhubschraubers zu recherchieren. Ihr letzter Arbeitsplatz war ein kleines Büro im Rathaus von Tokio gewesen, Miwa Sado war die Jüngste und die Beste in ihrem Team. Sie berichtete erst über die Wahl zum Tokioter Stadtparlament, später über die Wahl zum Oberhaus des japanischen Parlaments, dann sollte sie nach Yokohama wechseln, sie wäre dort Leiterin einer Redaktion geworden.

