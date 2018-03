Gefühle verstehen Das Emoji in unserem Gesicht

JEDER STUHL im Theatersaal ist besetzt, die Schlange der Wartenden reicht bis auf den Gehweg hinaus. Hunderte Menschen sitzen sich paarweise gegenüber und schauen sich in die Augen, minutenlang, schweigend. Fast totale Stille, manchmal ein Lachen, hin und wieder ein lautes Seufzen, einige Augen werden wässrig vor Rührung, manche verabschieden sich mit langen Umarmungen, obwohl sich hier niemand kennt.

Das "Eye Contact"-Experiment wird in Berlin-Kreuzberg zurzeit alle paar Wochen wiederholt - wegen des großen Andrangs. "Erst dachte ich, ich könnte in den Augen und dem Gesicht des anderen nur seine Gefühle erkennen", sagt Yvonne Thoms, 32. Die Heilpraktikerin macht schon zum zweiten Mal mit: "Aber dann habe ich gemerkt: Ich spüre vor allem meine eigenen Emotionen wieder deutlicher." Regelrecht aufgelöst und schwebend sei sie an solchen Abenden: "Gefühl pur."

Die Suche nach dem verlorenen Gefühl liegt im Trend. In einer durchrationalisierten und zunehmend auch digitalisierten Welt entdecken die Menschen Macht und Wert von Emotionen neu.

