RAF Wie sich Rudolf Augstein und Ulrike Meinhof näherkamen

"Lieber Rudolf", schreibt Ulrike Meinhof 1970 an den Herausgeber des SPIEGEL. Seit Mai ist die Hamburger Journalistin wegen versuchten Mordes zur Fahndung ausgeschrieben. Zusammen mit vier Genossinnen und zwei Genossen hatte sie in Westberlin den Strafgefangenen Andreas Baader befreit; ein Mann wurde dabei angeschossen. Gemeinsam mit ihren Gefährten gründete sie daraufhin die RAF.

Meinhof will der breiten Öffentlichkeit erklären, warum sie geschossen haben und ihren Kampf jetzt bewaffnet führen wollen. Deshalb bietet sie ihrem Duzfreund und Kollegen Rudolf Augstein ein Manuskript an, ein Manifest mit dem Titel: "Den bewaffneten Widerstand organisieren - Die Klassenkämpfe entfalten - Die Rote Armee aufbauen". Um mögliche Zweifel an der Authentizität des Textes zu zerstreuen, legt Meinhof ein Tonband bei, auf dem sie zu hören ist. Die eigene Stimme, schreibt sie, "kann man nicht verstellen".

Es ist ein ungewöhnlicher Brief an den SPIEGEL, versehen mit einer für linke Revolutionäre überraschend geschäftstüchtigen Forderung: "Als Honorar schlage ich 2000 Dollar vor", so Meinhof, "zu überweisen als Spende auf das Konto der Roten Hilfe in Berlin." Vorsorglich fügt sie hinzu: "Die Tatsache, daß ich zZt nicht als Vertragspartner auftreten kann, sollte kein Hinderungsgrund sein, mich so zu behandeln."

