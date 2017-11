Dating-Expertin über Balzverhalten Welche Geheimbotschaften sich in vielen Single-Profilen im Internet verbergen

SPIEGEL: Frau Schweyer, Sie haben 22 Millionen Profilfotos aus 16 Ländern analysiert. Wie zeigt sich der deutsche Singlemann typischerweise auf seinem Dating-Profil?

Schweyer: Männer lächeln wenig, nur auf 4,5 Prozent der Bilder. Eher gucken sie ernst oder betont angestrengt, weil sie auf dem Foto gerade im Fitnessstudio sind. Überhaupt zeigen sie sich häufig beim Sport. Gerne auch bei Extremsportarten, beim Moto-Cross, beim Rafting - bei allem, wo sie beweisen können, dass sie mutige Kerle sind. Oft posieren sie auch mit Statussymbolen oder mit wilden Tieren. Wir haben außerdem viele Bilder von Männern im Matsch gefunden – vermutlich wollen sie sich als Abenteurer präsentieren.

SPIEGEL: Und die Frauen?

Schweyer: Achten auf eine gefällige Ästhetik, machen sich zurecht, lächeln. Bei Frauen haben wir mehr bearbeitete Bilder gefunden. Sie zeigen sich gern am Strand, im Bikini. Obwohl: Mehr Nacktheit ist bei Männern zu sehen. Sie sind gern oberkörperfrei, was für Frauen ja auf den meisten Portalen gar nicht erlaubt wäre. Dafür springen Frauen auf ihren Strandbildern gern in die Luft. Und sie machen mehr Selfies.

SPIEGEL: Welche Requisiten nutzen die Deutschen?

