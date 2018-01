Gesundheitsdebatte Wie eine Große Koalition die Zweiklassenmedizin überwinden kann

Rückenschmerzen? Rufen Sie nächsten Monat noch mal an. Neurodermitis? Nicht mehr in diesem Quartal. Psychotherapie? Tut uns leid, Aufnahmestopp. So lauten die Antworten in vielen Arztpraxen, wenn Patienten nach einem Termin fragen, aber nicht privat versichert sind, sondern bei AOK, Barmer oder Techniker Krankenkasse. Das regt die Bürger auf. Dass Kassenpatienten in der Regel länger auf eine Untersuchung warten als Privatversicherte, ist eine Frechheit gegenüber den Betroffenen und eine Schande für den Sozialstaat. Man stelle sich vor, unser Schulsystem gäbe an vielen Tagen nur noch Privatunterricht für die Kinder von Beamten und Gutverdienern her; alle anderen müssten gucken, wo sie bleiben: Das wäre ein Skandal. Doch wenn im Münchner Hochhausviertel Hasenbergl die letzten beiden Kinderarztpraxen für Vorsorgeuntersuchungen auf Monate ausgebucht sind: Pech gehabt.

Eine Große Koalition hätte die Kraft, diese Ungerechtigkeit zu beseitigen. Es wäre eine Leistung, die dem Bündnis aus CDU, CSU und SPD noch einmal einen Sinn, eine historische Aufgabe geben würde. Die Umstände sind günstig, denn durch die niedrige Arbeitslosigkeit geht es den meisten Kassen gut. Und wer, wenn nicht die drei Volksparteien, könnte den Kampf gegen die Lobbyisten im Gesundheitswesen aufnehmen?

