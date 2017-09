Gefühle Warum wir wütend werden - und was das mit uns anstellt

Wie viele Arten gibt es, wütend zu sein? Unzählige. Martha Nussbaum kennt sie wahrscheinlich alle - auch die Wut, die aufkommt, wenn jemand einem den Koffer abnimmt.

An diesem Sommertag ist die amerikanische Philosophin zu einer Konferenz nach Würzburg gereist. Die Straße dampft nach einem schweren Regen, die Weinberge stehen satt und grün am Rand der Stadt. Es herrscht eine ganz und gar friedvolle Stimmung, doch Nussbaum wird hier über den Zorn sprechen. Das Gefühl, mit dem sie sich in ihrem neuen Buch über 400 Seiten lang beschäftigt hat.

Wann war sie das letzte Mal selbst so richtig wütend? Sie erzählt von einem Langstreckenflug, die Passagiere verstauten gerade ihr Gepäck in den Ablagen. Ihr Sitznachbar bot an, sich ihrer Tasche anzunehmen. Ein dröhnender, unangenehmer Typ, wie Nussbaum sich erinnert. Sie lehnte höflich ab. Trotzdem schnappte er sich ihr Gepäck, gegen ihren Willen - eine klare Grenzüberschreitung. Nussbaum war erbost: "Ich hätte das gut allein geschafft."

Dazu muss man wissen, dass Nussbaum fit wie eine Leichtathletin ist. Sie läuft fast jeden Tag, trainiert fünf-, sechsmal die Woche, mindestens 45 Minuten lang. An diesem Morgen ist sie bereits auf dem Laufband in ihrem Hotel gejoggt. Jedes Jahr tritt sie zweimal zu einem Halbmarathon an. Im Mai ist Nussbaum 70 Jahre alt geworden. Die Aussicht, auf diesem Flug stundenlang neben so einem Typ Mann verbringen zu müssen, habe sie genervt, erzählt Nussbaum. Sie sei sogar von einer unverhältnismäßigen Wut ergriffen worden.

