Neue Weltordnung Wie China seine Machtstellung ausbaut

Wenn es ums Protokoll geht, nehmen es Chinas Herrscher seit Kaiserzeiten sehr genau. Es hat immer einen tieferen Sinn, wenn sie einen Gast empfangen, dessen Rang unter ihrem eigenen liegt. Anfang Juni kam Jerry Brown nach Peking, der Gouverneur von Kalifornien. Er war in die Große Halle des Volkes eingeladen, den Palast der Kommunistischen Partei am Platz des Himmlischen Friedens. Dort wartete Staatschef Xi Jinping auf ihn. Der Chinese und der Amerikaner sprachen über die Umwelt, den Treibhauseffekt und neue Energien. Einige Tage zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Washingtons Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen verkündet. Welche Bühne für den Demokraten und Klimapolitiker Brown, der Welt zu zeigen, wie wenig er vom eigenen Präsidenten hält.

Und welche Gelegenheit für Staatspräsident Xi Jinping, sich mit dem Gouverneur des US-Bundesstaates mit den strengsten Umweltauflagen zu schmücken. Pekings Staatsmedien berichteten hymnisch über die ungleiche Begegnung. "Kalifornien führt. China führt", zitierten sie Jerry Brown. Als Geschenk habe er Xi eine Erstausgabe des Buchs "The Mountains of California" mitgebracht, 1894 herausgegeben von dem Naturforscher John Muir, Amerikas erstem Öko-Aktivisten.

Es war ein ungewöhnlicher, aber nur einer von vielen Anlässen, das spröde, der Welt abgewandte und auf sich selbst bezogene China der Vergangenheit in einem neuen Licht zu zeigen. Seit ein paar Monaten inszeniert sich das Land als das, was sein chinesischer Name bedeutet: Zhongguo - das Reich der Mitte, der Stabilität und Berechenbarkeit, ein Anker in einer aus den Fugen geratenden Welt. Der erste Akt dieser Inszenierung war Xis Rede vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos, wo er China und seine Planwirtschaft als Bannerträger der Globalisierung und des Freihandels pries. Der zweite Akt folgte im Mai, als Xi in Peking Staats- und Regierungschefs aus 29 Staaten empfing, um Chinas Seidenstraßen-Initiative zu feiern, ein milliardenschweres, die halbe Welt umspannendes Entwicklungsprogramm. Nun folgt der nächste Akt: Xi kommt am Mittwoch zu einem Staatsbesuch nach Berlin und nimmt danach, von mehr als tausend Beamten begleitet, am G-20-Gipfel in Hamburg teil.

Der Präsident steht im Zenit seiner Laufbahn - China wird zum ersten Mal ernsthaft als ein Land mit einer außenpolitischen Mission wahrgenommen, als eine Großmacht, die die Welt gestalten will. Wie ist es dazu gekommen?

Es lohnt sich, dieser Frage nachzugehen, denn sie markiert womöglich den Beginn einer seit Langem beschworenen Machtverschiebung und einer Herausforderung Europas und der USA.

