Traumabewältigung Wie zwei Opfer vom Breitscheidplatz Freundinnen wurden

Marie, Mitte vierzig, 1,66 Meter groß, Angestellte, geboren in Sachsen, kinderlos, Lieblingsfilm "Die Verurteilten" mit Morgan Freeman, und Anna, Anfang vierzig, 1,71 Meter groß, Geschäftsfrau, geboren in Bayern, Mutter Deutsche, Vater Migrationshintergrund, kinderlos, liebt alle Filme von Ernst Lubitsch, stehen am 19. Dezember 2016 ein paar Meter voneinander entfernt auf dem Berliner Breitscheidplatz. Sie kennen sich nicht.

Anna: Die meisten werden ja Freunde, weil sie was Schönes erlebt haben. Bei uns war's umgekehrt.

Marie sagt, eine ihrer Bekannten sei gerade angerempelt worden, Glühwein über die Jacke, große Sauerei. Sie versuchen, die Flecken abzuwischen, das weiß Marie noch.

Komm, ich helf dir mal.

Das Nächste, an das sie sich erinnert: Sie liegt, auf einer Budentür.

Ihre Brille ist weg, ihre Tasche auch, seitlich steht ein Lkw. Sie kann sich keinen Reim darauf machen, auch nicht darauf, was mit ihren Beinen ist, die an ihr runterhängen wie bei einer Marionette.

Ihr ist fürchterlich kalt, und es ist ganz still um sie rum.

