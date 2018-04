Wildenthal, Westerzgebirge Besuch in einem deutschen Funkloch

Die "Hammerschänke" ist an diesem Morgen menschenleer, nur ein älterer Herr mit Bikerfrisur sitzt regungslos an einem Tisch, hinter sich eine antike Registrierkasse der Marke National. Klaus-Dieter Schimmel ist hier der Wirt. Ist überhaupt schon geöffnet? "Sind Sie drin? Na also." Ob man einen Kaffee trinken könnte? "Ja." Das Wort hängt eine Weile folgenlos im Raum. Dann ein Ruf in die Küche: "Christel!"

Postgeschichtlich gesehen war die Hammerschänke in Wildenthal, Westerzgebirge, einmal ganz vorn. Sie ist an der Alten Poststraße gelegen, die früher mal eine Chaussee war und von Leipzig nach Karlsbad führte. Es gab Meilensteine und Distanzsäulen, die Wegstunden waren sorgfältig berechnet. Heute heißt Karlsbad Karlovy Vary und liegt hinter der tschechischen Grenze. Nur die Postkutschenzeit, die hat hier, so sieht das Klaus-Dieter Schimmel, nicht aufgehört. "384 Bits", sagt er und dann etwas lauter in Richtung Küche: "Wohl pro Sekunde, oder, Christel?"

Die Hammerschänke liegt fünf Kilometer vor der tschechischen Grenze, inmitten von Gegenden wie im Schwarzwaldfilm, nur besser. Die Gemeindehäuser sandgestrahlt wie neu, die Schulbusse leer, aber pünktlich, die Naturwanderwege mit Erzgebirgspyramiden markiert. Dennoch würde Klaus-Dieter Schimmel auch sein Lebensgefühl mit "384 Bits pro Sekunde" beschreiben, und er würde das nicht "Entschleunigung" nennen.

