Grüne: Die Rache des Winfried Kretschmann

Dominik Butzmann / laif Ministerpräsident Kretschmann

Am vorigen Sonntag steht Winfried Kretschmann vor seiner Dienstwohnung in der Landesvertretung Baden-Württembergs. Er will sich schnell eine Krawatte binden, das gehört sich so, wenn man am heiligen Sonntag bei der Kanzlerin zum Abendessen geladen ist. Unten im Hof wartet bereits der Wagen.

Aber die Tür zur Dienstwohnung ist versperrt, und niemand hat einen Schlüssel. Es ist Ferienzeit, auch der Ministerpräsident befindet sich im Urlaub. Dass er heute in Berlin aufschlägt, war nicht von langer Hand geplant.

Sechs Wochen am Stück hat Kretschmann sich in diesem Sommer freigenommen, zum ersten Mal seit Jahren. Er war eine Woche in Schottland, der Heimat seines Schwiegersohns. Bald wird er auf dem Peloponnes sein, in einem Bungalow am Strand, ganz allein. Er will dort Homer lesen, auf Deutsch und auf Altgriechisch. Am Vorabend hat er erstmals sein Enkelkind ins Bett gebracht, die Eltern waren auf einem Rockkonzert. Vor allem aber muss er endlich "mein Anwesen" daheim in Laiz auf der Schwäbischen Alb in Ordnung bringen. Er will einen Zaun bauen, es gibt Probleme, das Projekt zieht sich.

Winfried Kretschmann, 68, ist ein sehr gefragter Mann. Er muss babysitten, einen Zaun bauen und mit der Bundeskanzlerin zu Abend essen. Zudem wird es auch von ihm abhängen, ob es im kommenden Jahr zum ersten Mal eine schwarz-grüne Bundesregierung geben wird. Und dann ist er zudem als Bundespräsident im Gespräch.