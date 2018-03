Rätselhaftes Wirtschaftsphänomen Die sieben Gründe für Deutschlands schwache Produktivität

Gemächlich schweben 265 Tonnen flüssiger Stahl durch die Werkshalle SGA 1 des Thyssenkrupp-Stahlwerks in Duisburg-Beeckerwerth. Die Hände in den Jackentaschen seines rot-grauen Schutzanzugs begraben, beobachtet Ingo Knopp, 58, wie das flüssige Metall aus der Gießpfanne in die Stranggießanlage fließt.

Es zischt und lodert, Funken fliegen. Als Aggregatsleiter überwacht Knopp, dass bei der Produktion nichts schiefläuft. Vier Männer stehen vor dem fließenden Gießstrang, eingehüllt in silberfarbene Aluminiummäntel, unter Helm mit Vollvisier und Nackenleder. Regelmäßig geht ihr Blick auf die Rechnerterminals seitlich der Anlage. Auf den Monitoren laufen Daten ein, die ihnen verraten, ob der Stahl schon erstarrt.

25 Kameras hängen in der Werkshalle. Aus jedem Blickwinkel filmen sie den Produktionsprozess. Die Bilder laufen in der Leitungszentrale ein - einem ovalen Raum oberhalb der Anlage. Zwei Mitarbeiter sitzen vor den Bildschirmen, dahinter eine Glasscheibe, durch die der Blick in die Halle mit den Ausmaßen einer Kathedrale geht.

Längst prägen Automatisierung und Computertechnik auch den archaischen Prozess des Stahlkochens, der am Beginn der industriellen Revolution stand. 1974, als die Werkshalle errichtet wurde, arbeiteten acht Männer an der Stranggießanlage. Vor 60 Jahren schufteten noch Dutzende Menschen in ähnlichen Anlagen, vor 100 Jahren wimmelte es dort von Arbeitern.

