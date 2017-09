Wolf Biermann über hasserfüllte Ostdeutsche "Ihr seid Feiglinge"

SPIEGEL: Herr Biermann, die AfD zieht mit einem zweistelligen Ergebnis in den Bundestag ein, in Ostdeutschland ist sie inzwischen die zweitstärkste Partei. Beunruhigt Sie das?

Biermann: Ich finde das zum Kotzen, aber es ist keine Katastrophe. Deutschland ist ein stabiler, demokratischer Rechtsstaat. Das halten wir aus. Platon hat schon vor 2400 Jahren geklagt, dass die Leute gelangweilt werden von der Demokratie, die Freiheiten geringschätzen, zu bequem werden, sich in ihre eigenen Angelegenheiten einzumischen. Das ist dann der frische, schöne Morgen der neuen Tyrannei, der neuen Diktatur. Dann sind die Menschen wieder in Ketten, sie werden unterdrückt, dann jammern sie, dann fangen sie an, wieder rebellisch zu werden und befreien sich, wenn sie Glück haben.

SPIEGEL: Wir haben Ihnen Fotos von Wahlkampfveranstaltungen der Kanzlerin in Ostdeutschland mitgebracht.

Biermann: (sieht sich die Bilder aufmerksam an. Er liest die Texte der Plakate vor, die im Publikum hochgehalten werden) "Merkel muss weg", "Schnauze voll", "Heimatliebe ist kein Verbrechen", "Hau ab." Ist das alles im Osten?

