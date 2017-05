Umstrittene Abgeltungsteuer Schäuble macht Rückzieher

Aus seinen Abneigungen, persönlichen wie politischen, macht Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) selten ein Geheimnis. "Ich war nie ein Anhänger der Abgeltungsteuer", verkündete er in den vergangenen Monaten immer wieder. Doch leider sei er bei deren Einführung nicht zuständig gewesen.

Den Freund von Übersichtlichkeit und Ordnung stört, dass Bezieher von Kapitalerträgen wie Zinsen oder Dividenden nur 25 Prozent ans Finanzamt abführen müssen, andere Einkünfte aber dem persönlichen Steuersatz unterliegen, der meist höher ausfällt. Das Steuerprivileg für Sparer und Couponschneider lässt sich aus Sicht Schäubles nur rechtfertigen, solange es Anleger davon abhält, ihr Geld in Steueroasen zu bringen.

Dieser Fluchtweg aber ist in ein paar Monaten verschlossen, im Herbst beginnen die Steuerbehörden auf internationaler Ebene mit dem automatischen Informationsaustausch. Die Finanzämter wissen dann, wo die Deutschen ihr Geld bunkern, für eine Vorzugsbehandlung zu Hause gebe es also keinen Grund mehr. Die Konsequenz, die Schäuble seit drei Jahren immer mal wieder in Aussicht stellt: Die Abgeltungsteuer kann weg.

Diese Haltung haben sich nahezu alle Wahlkämpfer zu eigen gemacht. Die Abgeltungsteuer gilt ihnen als ein Symbol sozialer Schieflage. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will sie abschaffen, die Grünen auch, die Linke sowieso. Doch nun legt Schäuble eine Kehrtwende hin, zumindest eine halbe.

