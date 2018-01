Bizarrer Interview-Versuch Wie Woody Allen auf den Missbrauchsvorwurf reagiert

Woody Allen hat seinen Schneideraum an der Park Avenue auf Manhattans Upper East Side, auch das Interview mit dem SPIEGEL findet dort statt. Gerade hat er seinen neuen Film in die Kinos gebracht, er heißt "Wonder Wheel", es ist Allens 48. Film.

Allen hat das Gespräch erst wenige Stunden zuvor zugesagt, vorher hatte er es mehrmals verschoben, er war krank gewesen, eine Infektion, jetzt trägt er einen Beutel, aus dem ihm Penizillin injiziert wird, er ist 82.

Man fühlt sich nicht gut, zu Woody Allen zu gehen. Dabei würde man sehr gern mit ihm über seine Hits "Der Stadtneurotiker", "Match Point" oder "Blue Jasmine" reden oder sogar auch über "Wonder Wheel", der gar nicht so schlecht ist beziehungsweise wäre, wenn da nicht all der andere Mist wäre.

Seit 1992 stehen die Vorwürfe gegen Allen im Raum. Lange haben sie kaum einen interessiert, auch mich nicht, als ich Allen vor gut elf Jahren schon einmal interviewt habe. Doch seit ein paar Jahren und besonders seit den Enthüllungen über Harvey Weinstein und der anschließenden #MeToo-Welle sind die Anschuldigungen nicht mehr zu ignorieren. Dylan Farrow, die Allen mit seiner damaligen Lebensgefährtin adoptiert hatte, der Schauspielerin Mia Farrow, behauptet seit 25 Jahren, Allen habe sie im Sommer 1992, als sie sieben Jahre alt war, sexuell missbraucht. Mia Farrow und Allens leiblicher Sohn mit ihr, Ronan Farrow, unterstützen Dylans Aussage.

Allen hingegen streitet die Vorwürfe ab. Mia Farrow habe sie im Zuge der Trennung des Paares und des Sorgerechtsstreits erfunden und das Kind manipuliert.

