Wirtschaftsmacht Wie China den Westen abhängt

Es wird ein gespenstisch schöner Herbst in Peking. Die Stahlwerke rund um die Stadt haben ihre Hochöfen gedrosselt, kein Wölkchen Smog wird den Himmel trüben. Ein gutes Dutzend Bürgerrechtler sind unter Hausarrest gesetzt, niemand wird ihre Klagen hören. Der Parteichef von Chongqing und viele andere, die schlechte Nachrichten hätten verbreiten können, sitzen in Haft, Korruptionsverdacht. Die sozialen Netzwerke sind brav und folgsam, nach Google, Facebook und Twitter ist jetzt auch WhatsApp abgeschaltet.

Die Sonne wird scheinen und die Oktoberluft weich und seidig sein, wenn sich die 2287 höchsten Kader kommende Woche zum Kongress der Kommunistischen Partei einfinden, dem letzten, bevor sie 2021 ihren 100. Jahrestag begeht.

Es läuft für Pekings Führung, es läuft so gut wie seit Langem nicht mehr. Während Amerika um seine Identität und Europa um seine Einheit ringt, feiert Chinas KP ihre Erfolge und plant die nächste Etappe auf dem Weg nach vorn. Während die Menschen in Russland um ihre wirtschaftliche Zukunft bangen und die in der arabischen Welt um ihren letzten Rest an Würde, brummt Chinas Wirtschaft, der Devisenschatz ist auf 3100 Milliarden Dollar angestiegen, den höchsten Stand seit einem Jahr. Das Land legt die Grundmauern für eine Weltordnung, in der es selbst eine tragende Rolle übernimmt.

Autokraten wie Wladimir Putin und Machtpolitiker wie Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan mögen die Nachrichten und Schlagzeilen bestimmen. Doch wie moderner Autoritarismus funktioniert, führt ihnen Peking vor. China verstrickt sich nicht in militärische Abenteuer wie Russland in der Ukraine oder in Syrien. Es führt auch keine diplomatischen Hahnenkämpfe auf wie der türkische Präsident mit seinen Gegnern. Und Chinas Führer twittern nicht. Sie reden überhaupt nicht viel. Sie lassen die Propagandisten ihre Reden schreiben und von der Zensur kontrollieren, worüber in ihrem Land gesprochen werden darf. Das verschafft ihnen die Ruhe und Stabilität, die sie brauchen, um ihre Pläne umzusetzen.

