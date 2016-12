Raser auf YouTube Jagd nach dem Kick

Auf den ersten Blick war es ein tragischer Unfall, an dem das Opfer nicht ganz schuldlos schien: Am 17. Juni überquert in Bremen ein 75-jähriger Mann an einer Baustelle die Straße. Es ist 21.38 Uhr. Der Mann ist betrunken. Die Fußgängerampel zeigt Rot. Als er trotzdem die Straße betritt, erfasst ihn frontal ein Motorrad. Laut Gutachten beträgt die Geschwindigkeit der Kawasaki beim Aufprall 63 bis 68 Stundenkilometer. Das Opfer wird einige Meter durch die Luft geschleudert, stirbt noch am Unfallort.

Oder ist es ein Tatort?

Die Bremer Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den Motorradfahrer erhoben - wegen Mordverdachts. An diesem Montag beginnt nun der Prozess.

In dem Fall geht es um die Frage, ab wann ein Unfall kein Unfall mehr ist. War es Fahrlässigkeit, oder nahm der heute 24-jährige Biker billigend in Kauf, einen Menschen zu Tode zu fahren? Und es geht um die Rolle des Internets. Denn der in Bremen geborene Deutschtürke Alperen T. ist in der Bikerszene ein Star im Netz, ein Videoblogger. Mit einer Helmkamera filmte er, wie er durch die Stadt raste, sich Rennen mit schnellen Autos lieferte.

Zeitweise lud er mehrere Filme pro Woche hoch. Zehntausende Fans verfolgten seine halsbrecherischen Fahrten auf dem YouTube-Kanal "Alpi fährt" und verschafften ihm so Einnahmen. Google, der Mutterkonzern von YouTube, schaltete Werbung und überwies "Alpi" für Januar bis Juni 2016 rund 2200 Euro. Raste Alperen T. deshalb wie ein Wahnsinniger durch die Stadt?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.