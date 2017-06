Modekette Zara "Die versuchen, uns Mamis loszuwerden"

Gewöhnlich pflegen die Angestellten der Modekette Zara einen freundschaftlichen Umgang. Man duzt sich - und zwar derart penetrant, dass manche Verkäuferinnen nicht einmal den Nachnamen ihres Chefs kennen. In den ersten Maiwochen war allerdings Schluss mit der Kumpelhaftigkeit. Da machte ein hässliches Wort die Runde in der Belegschaft: "Risikopersonal".

Wer aus Sicht der Zara-Manager in diese Kategorie fiel, bekam das zu spüren. In einer Münchner Zara-Filiale wurden mehrere Mitarbeiter nacheinander ins Büro zitiert. Dort erwartete sie eine Personalverantwortliche der Modekette mit einer Botschaft, die für die Betroffenen so überraschend wie schockierend war.

Zara sei mit der Leistung der Mitarbeiter nicht mehr zufrieden. Man habe sich entschieden, ihnen einen Aufhebungsvertrag anzubieten. Als Argument führte die Managerin mal eine angeblich zu hohe Zahl an Fehltagen, mal eine mangelnde zeitliche Verfügbarkeit an.

Der Zara-Betriebsrat geht nun gegen die Maßnahmen vor. In einem internen Schreiben beschuldigt das Gremium die Geschäftsleitung, Mitarbeiter, "die nicht mehr in das Personalmodell der Zara passen, aus dem alltäglichen Arbeitsprozess wegzudrängen". Unter den Betroffenen seien vor allem Mitarbeiter, die länger krank gewesen seien, sowie Mütter.

