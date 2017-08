Zum Todestag von Diana Die Prinzessin von den sieben Schmerzen

CAMERA PRESS/Kim Knott Ikone Diana 1995

Der Jugend von heute muss man ja nun schon erklären, wer Diana überhaupt war. Bei deren Beerdigung, vor knapp 20 Jahren, über eine Million Menschen die Straßen Londons in Anteilnahme und Verzweiflung säumten und 2,5 Milliarden Menschen vor den Bildschirmen hingen (damals noch Fernsehen, für alle dieselben Szenen zur selben Zeit, archaische Epoche, geradezu Höhlenmalerei). Bei deren Tod die früher sprichwörtlich unrührbaren Briten, keep calm and carry on, das öffentliche Schluchzen praktizierten, als hätten sie von den balkanischen Klageweibern gelernt. Von deren Leben und schließlich Ableben ein ganzer Wirtschaftszweig sich mästen konnte, die sogenannte Yellow Press, damals noch ausschließlich auf Papier und gegen Geld, ganz unvorstellbare Zeiten.

In dieser Vorvergangenheit war Prominenz noch stets mit irgendetwas verbunden, was nicht Prominenz war, das konnte die Modelschönheit einer Cindy Crawford sein, der Tennisarm eines Boris Becker, das crazy Schmalztalent eines Elton John. Denn man konnte sich nicht selbst bekannt machen, durch Selfies, Blogs und harte Arbeit, mit Papas Geld als Starthilfe womöglich, aber dann auf die eigenen schönen Beine gestellt. Man war gnadenlos abhängig von der Vermittlung und Verbreitung seiner Talente, oder, wenn man dergleichen nicht hatte, seiner Erfahrungen und Einsichten in das Leben. Für diese Art Prominenz war es gut, ein Schicksal sein Eigen zu nennen, und da es immer die Betrachtung der anderen ist, die ein Leben zum Schicksal macht, war man abhängig von sogenannten Reportern und Fotografen, und die machten dann eines daraus, wenn denn die Fallhöhe stimmte.

Und die stimmte bei ihr: Lady Diana Spencer, im britischen Adel so hoch geboren, dass manche sagten, sie heirate unter ihrem Stand, als sie im Jahr des Herrn 1981 dem britischen Thronfolger Charles die Ehe versprach, bei einer "Hochzeit des Jahrhunderts" (750 Millionen Zuschauer weltweit), im weißen Kleid mit Schleier. Ein nettes Mädchen aus sehr gutem Hause mit unscheinbaren Zeugnissen; ihre Intelligenz und ihre Durchsetzungskraft wurden nicht besonders hoch eingeschätzt, da sie mit der einzigen Auszeichnung für aufopferungsvolle Pflege eines Nagetiers, Hamster oder Meerschweinchen, ihre Ausbildung abschloss, doch da hatte man sich geirrt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.