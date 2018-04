Im Ägypten-Urlaub erstochen Die letzte WhatsApp-Nachricht war ein Foto vom Meer

Myriam Mundt und Lena Krüger sind an den Strand gekommen, an dem ihre Mütter starben. Sie sind den staubigen Weg abgelaufen, den der Attentäter entlanggegangen sein müsste. Vorbei an den Wachmännern, der Tauchschule, vorbei an den Dattelpalmen und den Sonnenschirmen aus Stroh. Bis zu den Liegen, auf denen ihre Mütter die Mittagssonne genossen hatten, bevor ihr Mörder zustach.

Wenige Monate nach der Tat stehen Mundt und Krüger am Ufer des Roten Meeres und wollen Antworten. Doch am Ort des Attentats in Ägypten finden sie nur Gerüchte, keine Gewissheiten.

Ein Shopbetreiber aus dem Nachbarhotel habe die Festnahme mit seinem Handy gefilmt, raunt ihnen jemand zu. Doch als sie den Mann treffen, zeigt er ihnen kein Video, sondern nur ein Foto des Täters aus der Presse. In einem Blumenladen lassen sich die Töchter zwei Gestecke aus Rosen binden. Sie legen sie dort ab, wo ihre Mütter ihre letzten Minuten verbrachten, setzen sich in den Sand und blicken aufs Wasser. Dann fliegen sie zurück nach Deutschland, mit mehr Fragen als Antworten.

Es war am 14. Juli 2017, ein Freitag im Hochsommer, als der Ägypter Abdelrahman Schaaban Abo Kora an einem Hotelstrand in Hurghada auf Urlauberinnen einstach. Seine Opfer waren Frauen aus Deutschland, Tschechien, Russland und Armenien, die am Strand lagen. Drei von ihnen starben, darunter Ingrid Mundt, 65, und Susanne Krüger, 56.

