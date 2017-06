Geldautomaten-Sprenger Mit einem Rums war alles weg

Die Fahndung läuft seit vier Minuten, als ein Coupé am Streifenwagen Arnold 15/41 vorbeischießt. Der Kommissar und der Oberkommissar nehmen die Verfolgung auf der Autobahn 3 auf. Doch schon nach zwei Kilometern haben sie den Audi RS5 verloren, mit weit mehr als 200 Stundenkilometern ist er ihnen davongefahren. Entnervt geben sie auf. Mal wieder.

Die Polizisten kennen das schon: Sie kommen nicht hinterher, wenn die Täter den nächsten Geldautomaten gesprengt haben und in ihren schnellen Autos flüchten.

Einmal haben die Verbrecher sogar einen Polizeihubschrauber abgehängt, der mit einer Spitzengeschwindigkeit von 250 Stundenkilometern einfach zu langsam für den getunten Fluchtwagen war.

Weil die Diebe für ihre rasanten Touren hochmotorisierte Karossen aus Ingolstadt bevorzugen, haben Boulevardzeitungen sie "Audi-Bande" getauft. Einer vertraulichen Analyse des Düsseldorfer Landeskriminalamts zufolge operieren die Kriminellen "in wechselnder Zusammensetzung" in NRW und Niedersachsen. Häufig flüchten sie mit Vollgas in die Niederlande, die Staatsmacht war lange machtlos.

Im Dezember jedoch gelang es der Kölner Polizei, zwei mutmaßliche Automatensprenger zu fassen. Neben kriminalistischem Geschick half dabei - wie so oft - Kommissar Zufall.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.